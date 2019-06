Calciomercato Milan, si pensa al colpo Lovren dal Liverpool

Tra i possibili acqusti estivi del Milan c'è anche il difensore croato del Liverpool Milan Lovren. I rossoneri hanno fatto un primo sondaggio.

In attesa di definire l'arrivo di Giampaolo in panchina e quello di Massara come direttore sportivo, il comincia a pensare anche al calciomercato in entrata.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' ci sarebbe stato infatti un primo sondaggio per l'acquisto di Dejan Lovren dal .

Il Milan vuole capire quali sono le condizioni in termini di valutazione e formula, visto che il difensore croato è in uscita dal Liverpool e può diventare un'occasione.

L'articolo prosegue qui sotto

Classe '89, compirà 30 anni il prossimo luglio, Lovren è un centrale di grande esperienza internazionale ma nell'ultima stagione è stato vittima di qualche infortunio di troppo.

Con il Liverpool ha infatti disputato appena 18 partite tra campionato e coppe, rimanendo in panchina nella finale di Champions vinta contro il .