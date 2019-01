Calciomercato Milan, Cornet intriga: duello col Watford

Maxwel Cornet, attaccante esterno del Lione, è nel mirino del Milan: contatti con l'entourage, ma c'è da battere la concorrenza del Watford.

Il classe 1996 del Lione Maxwel Cornet, che di ruolo fa l'attaccante esterno, nella stagione in corso si è messo in mostra sia in Champions League (3 presenze e 3 goal, tutte contro il Manchester City) che in Ligue 1, secondo quanto riportato dall'Equipè è entrato nel mirino di diversi club europei.

In prima linea c'è il Watford, già disposto ad acquistarlo in questa sessione invernale di mercato per una cifra vicina intorno ai 20 milioni di euro ed in questo senso avrebbero già avviato dei contratti con la dirigenza capitanata dal presidente Aulas.

L'altro club interessato, sempre secondo il quotidiano transalpino, è il Milan. La dirigenza rossonera, da canto proprio, ha già più volte incontrato l'entourage del ragazzo, che con il Lione ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022.