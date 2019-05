Calciomercato Milan, Calhanoglu può andare via con Gattuso

Hakan Calhanoglu è un pupillo di Gattuso, ma con l'addio del tecnico potrebbe lasciare il Milan a fine stagione per tornare in Bundesliga.

Un suo colpo di testa ha regalato tre punti pesantissimi al contro la , ma la seconda stagione rossonera di Hakan Calhanoglu non è stata certo da applausi. Anzi.

Il turco ha spesso deluso e non ha mai dimostrato le qualità balistiche che lo aveva reso famoso in , soprattutto da fermo.

Calhanoglu infatti ha segnato un solo goal su calcio di punizione nella scorsa stagione, mentre quest'anno l'altra rete è arrivata contro l' con un tiro da fuori.

Nonostante questo Calhanoglu ha sempre goduto della fiducia di Gattuso che non ha quasi mai rinunciato alla sua qualità, schierandolo spesso nel tridente ma a volte anche come mezz'ala. Ruolo in cui probabilmente giocherà anche le prossime partite a causa della squalifica di Paquetà.

Secondo 'Tuttosport' però in estate, soprattutto se come sembra Gattuso non sarà l'allenatore del Milan della prossima stagione, anche Calhanoglu potrebbe lasciare i rossoneri magari per tornare in dove ancora ricordano le sue prodezze con la maglia del . Prodezze che in non si sono praticamente mai viste.