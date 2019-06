Calciomercato Manchester United, Bale in prestito: proposta al Real Madrid

Offerta del Manchester United al Real Madrid per Gareth Bale: prestito di un anno con opzione di rinnovo per un'altra stagione.

Non è stata una delle annate migliori per Gareth Bale: 14 goal e 6 assist, oltre a un rapporto non proprio idilliaco con Zinedine Zidane che dal suo arrivo, in più di un'occasione, lo ha escluso dall'undici titolare del .

Tanti motivi per pensare a un addio dopo sei anni passati sulle montagne russe, con momenti di assoluto dominio tecnico e fisico alternati a clamorose bocciature. E il futuro del gallese potrebbe essere un ritorno in Premier League.

Non al 'suo' ex che si sarebbe rifiutato di sottostare alle richieste dei 'Blancos' ma al : secondo quanto rivelato dal 'Daily Mirror', i 'Red Devils' avrebbero proposto un prestito di una stagione con opzione di rinnovo per altri dodici mesi.

In tal modo, il Real Madrid risparmierebbe la bellezza di 50 milioni di sterline di stipendio (poco più di 56 milioni di euro) e il giocatore avrebbe l'opportunità di tornare a dimostrare il suo reale valore in un campionato che lo ha già visto dare il meglio di sé.