Calciomercato Lazio, Romulo in prestito dal Genoa

La Lazio nell'ultimo giorno di mercato ha chiuso per l'acquisto di Romulo, l'esterno arriva in prestito con diritto di riscatto dal Genoa.

Rinforzo last minute per la Lazio che ha chiuso l'acquisto dell'esperto esterno italo-brasiliano Romulo dal Genoa. L'annuncio ufficiale è stato dato dal club biancoceleste tramite un comunicato.

Romulo, classe 1987, arriva in prestito con diritto di riscatto e dovrebbe prendere il posto di Dusan Basta che è finito fuori rosa e non rientra più nei piani di Simone Inzaghi.

In carriera Romulo, oltre la maglia del Genoa, in Italia ha vestito anche quelle di Fiorentina, Verona e Juventus dove però non è riuscito a sfondare anche a causa di parecchi problemi fisici. Ora, a quasi 32 anni, avrà l'occasione Lazio.

Romulo in questa stagione finora ha collezionato 19 presenze tra campionato e Coppa Italia segnando pure un goal contro l'Udinese.