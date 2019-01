Calciomercato Lazio, idea Malcom: contatti con il Barcellona

La Lazio sta discutendo con il Barcellona il trasferimento in prestito con diritto di riscatto del brasiliano classe 1997 Malcom.

Dopo essere arrivato al Barcellona in pompa magna, strappato in extremis alla Roma, l'avventura di Malcom in blaugrana non è affatto decollata.

Fino a questo momento il brasiliano ha collezionato un totale di 9 presenze e 2 goal, non avendo praticamente mai l'occasione di poter partire come titolare.

Per questo motivo, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Mundo Deportivo, a gennaio potrebbe cambiare aria. Su di lui è forte l'interessamento da parte della compagine cinese del Guangzhou Evergrande, allenata da Cannavaro.

Si è però inserita anche la Lazio. Il direttore sportivo biancoceleste Tare, ricevuto l'ok da parte del patron Lotito, è disposto a pagare l'ingaggio del giocatore ed a farlo arrivare in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il classe 1997, nonostante lo scarso utilizzo, non vorrebbe lasciare la Spagna. Ma se dovesse cambiare idea preferirebbe ovviamente restare in Europa che approdare in Asia.