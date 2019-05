Calciomercato Juventus, Pochettino spara alto: 20 milioni d'ingaggio

Pochettino piace alla Juventus ma la richiesta di 20 milioni annui spaventa. Ancora niente incontro Agnelli-Allegri: occhio anche a Deschamps.

Se l' appare sempre più intenzionata a puntare su Antonio Conte per la panchina, alla non hanno ancora sciolto i dubbi: il tanto atteso summit tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri non c'è ancora stato e non ci sono indizi certi su quando avverrà.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Situazione non ottimale per il tecnico bianconero, confermato a parole dopo l'eliminazione dalla Champions: più volte ha assicurato che l'incontro con il presidente sarebbe stato chiarificatore per programmare la prossima stagione, ma ad oggi vige l'incertezza.

Tanto che nelle scorse ore ha preso piede l'ipotesi Mauricio Pochettino, fresco di qualificazione rocambolesca in finale di con il : l'argentino è uno degli uomini del momento e le sue ultime dichiarazioni hanno aperto un mondo.

L'articolo prosegue qui sotto

"Il futuro? Domanda difficile. Dovrò parlare con il presidente. Prima avremo un momento importante per tutti noi come la finale di Champions League, successivamente potremo sederci ad un tavolo. Dopo cinque anni potrebbe chiudersi un capitolo. A luglio, quando partirà la preparazione, non sarà più lo stesso".

Juventus in allerta e pronta a cogliere l'opportunità qualora il divorzio con gli 'Spurs' abbia luogo: a frenare 'Madama' potrebbe però essere, come riferito da 'Il Corriere dello Sport', l'esosa richiesta di 20 milioni a stagione avanzata da Pochettino che cercherebbe così di sfruttare l'onda positiva del momento.

Per questo motivo alla fine non sarebbe una sorpresa se i campioni d' decidessero di virare, secondo quanto riportato da 'Tuttosport', su Didier Deschamps, commissario tecnico della campione del mondo.

Per il classe 1968 sarebbe un ritorno: a giocò per cinque anni dal 1994 al 1999 vincendo praticamente tutto, tornando da allenatore nella stagione 2006/2007 quando guidò i bianconeri alla risalita in dalla B dopo l'esplosione dello scandalo di Calciopoli.