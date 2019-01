Calciomercato Juventus, Isco in rotta col Real: tentazione per giugno

La Juventus, vista la situazione di Isco al Real Madrid, ha informato l'entourage del giocatore del proprio interessamento per giugno.

Non sembra esserci possibilità di schiarita all'orizzonte in casa Real Madrid tra l'attuale tecnico Santiago Solari ed il trequartista spagnolo Isco, che da quando l'argentino siede sulla panchina delle merengues ha collezionato solamente due presenze: in Copoa del Re col Melilla e nell’ultima gara del girone di Champions col CSKA Mosca.

A confermarlo è nientemeno che il capitano dei Blancos Sergio Ramos, premiato quest'oggi come miglior sportivo maschile dell'anno nella capitale spagnola.

"E' complicato, molto complicato prendere delle decisioni come allenatore a Madrid perchè tutti vogliono giocare. Stiamo sempre a parlare di chi gioca e chi non gioca, se serve un nuovo numero 9, chi deve giocare tra due portieri. Questa è Madrid, bisogna dare da mangiare alla stampa e questo è quello che sta succedendo, così non ci si annoia". L'articolo prosegue qui sotto

Di questa situazione, ma per la prossima estate, potrebbe approfittarne la Juventus, da sempre estimatrice del giocatore. Secondo quanto riportato da Sky Sport il direttore sportivo bianconero Paratici nella giornata odierna ha confermato all'entourage di Isco il suo gradimento e la volontà di accoglierlo in Italia qualora ce ne fossero le condizioni.

La valutazione che il Real Madrid dà del giocatore, contratto in scadenza nel giugno del 2022, dovrebbe aggirarsi intorno agli 80 milioni di euro.

La conferma che il rapporto tra Solari ed Isco sia ai ferri corti è rappresentato anche da un 'like' che l'ex Malaga ha messo su Twitter ad un commento di un lettore, convinto che pur di non farlo giocare Solari potrebbe pure provare a rientrare in campo.