Calciomercato Juventus, Dybala piace al Bayern Monaco: pronti 80 milioni

Il Bayern Monaco sarebbe interessato a Dybala e potrebbe offrire 80 milioni di euro. La Juventus però ne pretende almeno 100 per trattare.

Nonostante l'addio di Allegri, col quale il rapporto si era ormai deteriorato, anche il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere lontano dalla .

Secondo 'Il Corriere dello Sport' presto ad affondare il colpo sarà il , che pensa proprio a Dybala per costruire un nuovo ciclo e sarebbe pronto a mettere sul piatto 80 milioni di euro.

In realtà ad oggi la Juventus non ha ancora ricevuto offerte ufficiali e comunque per discutere dell'eventuale cessione di Dybala pretende almeno 100 milioni di euro.

Inoltre decisivo per il futuro della Joya in bianconero sarà ovviamente il nome del nuovo tecnico, che dovrà decidere se provare a rilanciare Dybala o avallarne la cessione per puntare su un altro top player.

L'argentino dal canto suo questa estate sarà impegnato con l'Albiceleste in Copa America e negli scorsi giorni ha giurato amore alla Juventus.

"La società sa quello che penso, voglio continuare in bianconero. Poi, ovviamente, tutti lo sanno che non dipende da me: la deve fare le sue scelte e fare la squadra anche con l’allenatore che arriverà. Però lo sanno che io voglio stare qua".

Parole a cui hanno fatto seguito quelle di Fabio Paratici, che a sua volta ha smentito la cessione di Dybala.

"Abbiamo grandissima fiducia in Dybala, ne è testimonianza l'investimento che abbiamo fatto quattro anni fa e il rinnovo di contratto. Paulo è un giocatore molto importante per noi".

E' chiaro però che, davanti a un'offerta a tre cifre, la situazione potrebbe cambiare rapidamente anche perchè la Juventus ha bisogno di cedere per fare respirare il bilancio e investire nuovamente sul mercato. Il sacrificato sarà Dybala?