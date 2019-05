Dybala giura fedeltà alla Juventus: "La società sa che voglio restare"

Paulo Dybala allontana l'addio alla Juventus: "Mio fratello ha parlato per sé. Paratici sa che l'anno prossimo voglio continuare qui".

"Ci sono molte possibilità che Paulo lasci la , ha bisogno di cambiare". Parole e musica di Gustavo, fratello di Paulo Dybala. Addio scontato, dunque? No, perché la Joya, presente a un evento all'Adidas Store di Milano, smentisce categoricamente le sue dichiarazioni.

Segui live e in esclusiva Sampdoria-Juventus su DAZN

"Mio fratello ha parlato per sé. Paratici sa quello che voglio fare l'anno prossimo: continuare a giocare qui. Poi non dipende da me. La Juventus deve fare le sue scelte con l'allenatore che verrà. Però la società lo sa: l'anno prossimo voglio rimanere qui".

Con quale allenatore? Tra Guardiola e Sarri, Pochettino e Klopp, nemmeno Dybala è in grado di dare una risposta definitiva.

"Nemmeno la società lo sa. Speriamo sia uno forte per poter vincere tutto. Come ho salutato Allegri? Come tutti: l'ho salutato e ringraziato, è l'unico allenatore che ho avuto alla Juventus. Siamo tutti molto grati e gli auguriamo il meglio".

Ancora mercato: da tempo si parla di un interesse da parte dell' nei confronti di Dybala. Il quale, però, fa catenaccio di fronte alle indiscrezioni.

"Io ho molto rispetto per questa maglia e per questi tifosi e per questo parlerò soltanto della Juventus, non di altre squadre, perché mi sembra una mancanza di rispetto".

Cosa chiederà Dybala al prossimo allenatore della Juventus?