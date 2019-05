Calciomercato Juventus, Demiral ha convinto: 15M al Sassuolo

La Juventus eserciterà l'opzione di acquisto per Merih Demiral: preso a gennaio dal Sassuolo per 7 milioni, i neroverdi ne incasseranno 15.

Merih Demiral sarà uno dei difensori della nella prossima stagione. I bianconeri, che si erano riservati un'opzione d'acquisto sul difensore in estate quando il l'aveva rilevato dall'Alanyaspor a gennaio, hanno deciso di farla valere.

A riportarlo è 'Sky', spiegando come il turco classe '98 abbia convinto la Signora: pronti 15 milioni di euro per lui, che finiranno nelle casse del club di Squinzi che nella finestra invernale ne aveva investiti 7 per portarsi a casa Demiral.

Il ds della , Fabio Paratici, nei giorni scorsi ha avuto diversi incontri con l'agente del difensore proprio in tal senso: portare Demiral in bianconero.

Per Demiral, in da meno di 6 mesi, 13 presenze condite da 2 goal ed un rendimento costante che lo ha fatto diventare in breve tempo un perno della retroguardia di De Zerbi. Il futuro si chiama Juventus.