Calciomercato Juventus, Chiesa sempre più vicino: 50 milioni più Orsolini

La contestazione spinge la Fiorentina a cedere Chiesa e lui vuole restare in Italia. La Juventus prepara l'offerta finale per convincere i viola.

Il primo grande colpo del calciomercato per la 2019/20, dopo l'arrrivo di Ramsey a parametro zero, potrebbe davvero essere Federico Chiesa.

Secondo 'Tuttosport' infatti, a prescindere da chi sarà l'allenatore, l'esterno viola è il grande obiettivo della Juventus che sarebbe in netto vantaggio sulla concorrenza e avrebbe già pronto per Chiesa un contratto da 5 milioni netti a stagione.

Peraltro la dura contestazione dei tifosi gigliati potrebbe convincere i Della Valle ad accelerare i tempi della cessione per fare cassa: il prezzo fissato è di 70 milioni di euro.

La Juventus però, forte della preferenza di Chiesa che vuole restare in e avrebbe declinato l'offerta del , metterà sul piatto 50 milioni più il cartellino di Riccardo Orsolini.

La sensazione comunque è che l'affare si farà e Chiesa raggiungerà così l'amico Bernardeschi a .

Paratici intanto aspetta per questa settimana la risposta di Rabiot che arrivando a costo zero potrebbe liberare ulteriori risorse per altre operazioni in entrata.

Il calciomercato della Juventus insomma, in attesa di capire se Allegri resterà sulla panchina bianconera anche nella prossima stagione, è già iniziato.