Calciomercato Inter, Sensi in arrivo: accordo totale col Sassuolo

Inter e Sassuolo hanno raggiunto un accordo per Sensi: in neroverde Gravillon (prestito) e Sala (a titolo definitivo). Intesa nella notte.

L'ennesimo incontro tra e è risultato decisivo per la fumata bianca del trasferimento a Milano di Stefano Sensi: accordo trovato tra le due società in una cena a cui hanno preso parte Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin, oltre a Giovanni Rossi in qualità di rappresentante dei neroverdi.

Come riportato da 'Sky Sport', l'affare si è definitivamente sbloccato grazie all'inserimento di Andrew Gravillon che giocherà in Emilia con la formula del prestito e di Marco Sala, ceduto a titolo definitivo.

Secondo 'Il Corriere dello Sport', quest'ultimo dovrebbe essere valutato 5 milioni, proprio la cifra relativa al prestito oneroso di Sensi che è destinato a essere riscattato tra un anno per poco più di 20 milioni. Inoltre i nerazzurri beneficeranno di una plusvalenza sul cartellino del giovane difensore.

All'uscita dal ristorante dove si è svolta la cena con i colleghi dell'Inter, il ds del Sassuolo Rossi ha confermato che la trattativa è in dirittura d'arrivo.

"Siamo a buon punto, sì".

Ausilio si è trincerato dietro a un più semplice "Vediamo", ma ogni tassello sta per andare al proprio posto: Sensi vestirà la maglia dell'Inter, il grosso dell'operazione è già stato fatto.