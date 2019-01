Calciomercato Inter, Miranda chiesto dal Monaco

Miranda in uscita dall'Inter: il centrale è stato chiesto dal Monaco, ma la dirigenza nerazzurra vuole trovare prima un sostituto.

Sono giorni di mercato infuocati in casa Inter, soprattutto per quanto riguarda le possibili operazioni in uscita: in attesa di definire il caso Perisic, la dirigenza nerazzurra sta valutando la proposta del Monaco, che ha chiesto Joao Miranda.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il difensore brasiliano è stato chiesto dal club francese come rinforzo d'esperienza per la difesa. Ormai da tempo il giocatore ha manifestato la volontà di lasciare l'Inter per trovare più spazio in una difesa già troppo affollata con De Vrij e Srkiniar, ai quali presto si aggiungerà anche Godin.

Dal canto suo l'Inter vuole valutare ogni situazione senza restare scoperta in determinati ruoli: se la dirigenza dovesse trovare un sostituto in difesa e dovesse arrivare l'offerta giusta, Miranda potrebbe essere 'liberato' in direzione Ligue 1. Ultimi giorni di mercato molto movimentati per i tifosi nerazzurri, che potrebbero dover salutare due dei protagonisti delle ultime stagioni.