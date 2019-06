Calciomercato Inter, proposto scambio Icardi-Lukaku al Manchester United

L'Inter avrebbe proposto al Manchester United lo scambio Icardi-Lukaku, ma i Red Devils non sono convinti della formula. Intanto Barella si avvicina.

Mauro Icardi non è più nei piani dell' per la prossima stagione, e questo si è capito da tempo. Tuttavia non è così semplice trovare una destinazione che faccia felice sia il club nerazzurro che l'attaccante argentino.

L'ultima suggestione l'ha riportata 'Sky Sport' e riguarda una proposta di scambio fatta dall'Inter al : Icardi per Lukaku.

Dall' è arrivata però una prima risposta negativa, visto che lo United non è convinto dalla formula dell'operazione. Lukaku però è un pallino di Conte e non è escluso che l'Inter possa tornare all'assalto del bomber belga.

Di sicuro questa indiscrezione rafforza ancor di più la convinzione da parte dell'Inter di non puntare su Icardi per il futuro. Conte ha messo subito in chiaro le cose e la società vuole assecondarlo in tutto e per tutto nel suo progetto.

Nel frattempo si avvicina alla conclusione l'affare Barella: secondo 'Il Corriere dello Sport' si arriverà ai 50 milioni richiesti dal tra bonus e contropartite tecniche.

In Sardegna si trasferirà Dimarco a titolo definitivo, insieme a Bastoni ed Eder che però verranno ceduti soltanto in prestito con diritto di riscatto. I rispettivi procuratori dei giocatori erano presenti alla cena dei giorni scorsi tra i due ds Giulini e Carli, con l'aggiunta al tavolo di Antonio Conte.