Calciomercato Inter, Barella: "Accordo con i nerazzurri? Non ne so nulla"

Nicolò Barella non conferma le voci su una presunta intesa raggiunta con l'Inter: "Non ne sono a conoscenza". Il ds Carli: "Lo vogliono due italiane".

L'estate che sta per incombere porterà in dote tante trattative di mercato come ogni anno: tra queste ci sarà anche quella relativa a Nicolò Barella, ormai pronto a lasciare il per una big del nostro campionato o estera.

Tra le società che più di tutte hanno pressato per strappare il centrocampista ai rossoblù c'è l' , data come favorita numero uno: un ruolo importante potrebbe giocarlo l'arrivo sulla panchina nerazzurra di Antonio Conte, con cui i contatti si sono intensificati nell'ultimo periodo.

Intervenuto a 'Radiolina', Barella non ha però lasciato intendere l'esistenza di un accordo con il 'Biscione', rimandando ogni discorso non pertinente al campo al termine della stagione per dedicarsi a una salvezza ancora da conquistare matematicamente.

"Penso alle prossime tre partite da giocare al massimo, poi mi siederò a un tavolo assieme al presidente e al mio agente per valutare il futuro. Di un accordo con l'Inter non so nulla. Il calcio più bello è quello inglese, potrebbero esserci quattro loro squadre nelle due finali europee".

Tra gli idoli del centrocampista sardo c'è molto nerazzurro: Stankovic e Nainggolan chiari esponenti.

"Ho sempre detto che da bambino mi piacevano le giocate di Stankovic, poi c'è stato anche Daniele Conti che è per forza di cose un idolo. Rispetto a Nainggolan ho qualche caratteristica diversa ma il modo di giocare è simile. Cossu lo considero un fratello maggiore: mi rimproverava ma lo faceva soltanto per il mio bene".

Ai microfoni di 'Sky Sport', il ds cagliaritano Marcello Carli ha ammesso le difficoltà nel trattenere Barella: difficile ma non impossibile vederlo un altro anno in Sardegna.