Calciomercato Inter, Ausilio su Perisic: "Non ci sono offerte, vedremo di recuperarlo"

L'Inter è stata scossa nelle ultime ore, oltre che dalla sconfitta contro il Torino, dalla situazione legata a Ivan Perisic. Il croato ha chiesto la cessione al club, ma non sono arrivate al momento offerte concrete che possano stimolare i nerazzurri.

Questa sera, intervenuto sul palco della cena dell’Adise, Piero Ausilio ha parlato senza troppi freni di Ivan Perisic, delineando un futuro ancora nerazzurro.

"Per Ivan Perisic non sono arrivate offerte concrete. Così resta, dovremmo recuperarlo ma conto sulla sua professionalità, come sempre. Non ci vorrà molto tempo. Il mercato dell'Inter così è chiuso".