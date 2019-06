Calciomercato Inter, Agoumé è arrivato a Milano

Lucien Agoumé è atterrato all'aeroporto di Linate: operazione in entrata da 4,5 milioni che l'Inter verserà ai francesi del Sochaux.

In attesa di colpi di primo piano, l' ne ha messo a segno uno che andrà a rinforzare il settore giovanile: è fatta per Lucien Agoumé, centrocampista della Under 17 di cui è il capitano.

Il classe 2002 è atterrato a Linate, rilasciando soltanto una brevissima dichiarazione ai giornalisti presenti al momento dell'ingresso nell'auto che lo attendeva.

Agoumé è arrivato a Milano 🔵⚫️🔵⚫️🔵⚫️ pic.twitter.com/TvygX7AtoZ — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) June 28, 2019

"Sei contento? Sì".

L'Inter verserà 4,5 milioni nelle casse del Sochaux: una cessione vitale per le sorti del club di Ligue 2, alle prese con problemi finanziari. Questo movimento in uscita dovrebbe risultare utile proprio per non avere problemi con l'iscrizione al campionato.

Agoumé non sarà l'unico giovane francese ad approdare all'Inter: ai dettagli anche la trattativa per Etienne Kinkoue, difensore del Troyes e compagno di squadra in Nazionale del nuovo volto nerazzurro.