Calciomercato Genoa, Jandrei sarà il nuovo portiere: arriva dalla Chapecoense

15:56 20/12/18

Sirli Freitas/Chapecoense/Divulgação

Jandrei in estate era stato vicino alla Sampdoria ma adesso si trova in Italia per sostenere le visite mediche col Genoa, sostituirà Marchetti.