Calciomercato Genoa, Ferreyra piace: sondaggio col Benfica

Il Genoa ha messo gli occhi su Facundo Ferreyra, attaccante del Benfica: l'ex Shakhtar ha già rifiutato una proposta del Frosinone.

In piena contrattazione con il Milan per la possibile cessione di Piatek ai rossoneri, il Genoa deve muoversi sul mercato per ricercare un sostituto del polacco, capace di lasciare il segno con tredici goal in campionato, secondo in classifica marcatori soltanto a Cristiano Ronaldo.

Il 'Grifone' non vuole perdere tempo e per questo, come rivelato da 'Sky Sport', ha effettuato un primo sondaggio esplorativo con il Benfica per Facundo Ferreyra, 27enne in grado di suscitare interesse per il suo particolare affiatamento con la rete.

Arrivato a parametro zero dallo Shakhtar Donetsk, l'argentino non è però riuscito a lasciare la sua impronta anche in Portogallo: per lui soltanto otto gettoni in stagione e un solo goal, realizzato in campionato nel successo sul Boavista.

Ferreyra è ricercato anche dal Frosinone, che ha provato il colpaccio per rinforzare in maniera decisa il reparto avanzato: ai ciociari è arrivato un secco rifiuto da parte del giocatore, evidentemente poco entusiasta di lottare per la salvezza in Serie A.

Tutta da vedere invece l'eventuale risposta che darà al Genoa, qualora il Benfica decidesse di privarsi di lui per spedirlo altrove e permettergli di accumulare un minutaggio maggiore. Il dopo Piatek è già partito.