Calciomercato Milan, Piatek vicino: martedì nuovo vertice col Genoa

Non è oggi il giorno decisivo per l'affare che porterebbe Piatek al Milan: al Genoa potrebbero finire sia Halilovic che Bertolacci.

Sono ore di mercato caldissime in casa Milan per quanto riguarda la situazione centravanti: se da una parte l'addio di Higuain in direzione Chelsea sembra ormai certo, dall'altra è sempre più calda la pista che porta a Krzysztof Piatek .

Nella giornata di oggi Leonardo ha incontrato l'agente di Piatek e Preziosi per cercare di strappare l'accordo definitivo e far vestire al polacco la prestigiosa maglia del Milan. Ma le parti non sono arrivate a un accordo definitivo: fumata grigia a Milano e, come rivela 'Sky Sport', nuovo vertice già fissato per martedì.

La novità più rilevante è quella delle possibili contropartite che potrebbero finire in Liguria: nel calderone delle discussioni sono finiti sia Alen Halilovic che Andrea Bertolacci, quest'ultimo peraltro in scadenza di contratto a giugno con i rossoneri.

Per quanto riguarda le cifre, si lavora sulla base del prestito oneroso (potrebbe ammontare anche a 8-10 milioni), con il resto dell'ammontare dilazionato per andare incontro alle esigenze del Milan, tenuto sempre sotto controllo dalla UEFA.

La somma totale dell'operazione sarà comunque vicina ai 40 milioni di euro, mentre per il giocatore è già pronto un contratto quinquennale da 2 milioni netti più bonus all'anno. Si valuta la formula del trasferimento, se prestito con obbligo di riscatto o immediata cessione definitiva. Piatek è ormai la prima scelta rossonera e tutto sembra portare verso la fumata bianca, non oggi ma la prossima settimana.

Non sarà 'sacrificato' Hakan Calhanoglu, che sembrava destinato al Lipsia ma sul quale Gattuso aveva posto un veto: lo stesso club tedesco si è tirato indietro ritenendo troppo costosa un'operazione "finanziariamente impossibile", come ha spiegato il ds Ralf Rangnick.

Il Milan risparmierà circa 18 milioni dall'addio di Higuain in questa sessione di mercato (9 milioni lordi per l'ingaggio dei restanti sei mesi più altri 9 per il prestito da gennaio a giugno) e i soldi dell'eventuale riscatto del Pipita saranno investiti nell'operazione Piatek. Martedì può essere la giornata decisiva.