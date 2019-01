Calciomercato Genoa, Ehizibue sfuma anche per volere di Dio

Secondo quanto riportato in Olanda, Ehizibue avrebbe rinunciato al trasferimento al Genoa perchè una suggerito da una rivelazione divina.

Quello che ha avuto per protagonista Kingsley Ehizibue, è stato certamente uno dei casi più clamorosi di questa sessione di calciomercato invernale. Il suo trasferimento al Genoa era ormai cosa fatta, quando la trattativa è naufragata nel modo più inaspettato possibile.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il giovane difensore olandese, si era anche recato in Italia per svolgere le visite mediche di rito, al momento di apporre la firma sul contratto ha deciso di non presentarsi all’appuntamento con i dirigenti del club rossoblù, per poi tornare in Olanda ed unirsi nuovamente al gruppo dei giocatori del Pec Zwolle.

L'articolo prosegue qui sotto

In ripensamento che ha del clamoroso e che ha riportato alla mente alcune delle trattative incredibilmente sfumate negli ultimi anni all’ultimo secondo, alla base di tutto questo però non ci sarebbero motivi economici o altre squadre pronte ad offrirgli qualcosa di meglio, ma una ragione ben più profonda.

Secondo alcune voci provenienti dall’Olanda, sarebbe stato Dio a suggerire al terzino nato in Germania ma naturalizzato olandese di non accettare il trasferimento. Un qualcosa di insolito, ma quello che è certo è che Ehizibue ha rinunciato ad un ingaggio ben più consistente di quello che percepisce oggi al PEC Zwolle, pur di tornare a casa.

Lo stesso giocatore, parlando a De Stentor, ha intanto spiegato: “Sono andato lì per vedere quali erano le mie sensazioni. Tutto era ben organizzato, ma alla fine il mio cuore mi ha detto che questo non era il momento giusto per lasciare il PEC ed andare al Genoa. E’ stata una delle decisioni più difficili della mia vita”.