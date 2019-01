Calciomercato Fiorentina, Obiang obiettivo per il centrocampo

La Fiorentina sta cercando di riportare in Italia il centrocampista Pedro Obiang, attualmente al West Ham ed ex Sampdoria.

Non solo Muriel, presentato come nuovo attaccante nella giornata odierna. La Fiorentina ha intenzione di rinforzare anche il reparto di centrocampo a disposizione di Pioli.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

L'articolo prosegue qui sotto

Per questo motivo, secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza viola ha intrapreso dei contatti con il West Ham per il centrocampista classe 1992 Pedro Obiang.

L'ex Sampdoria, in scadenza di contratto nel giugno del 2022, nella stagione in corso ha collezionato fino a questo momento 13 presenze in Premier League, solamente 9 da titolare.

Corvino sta lavorando per cercare di chiudere l'affare nel più breve tempo possibile ed in questo modo anticipare altri club che hanno espresso interessamento nei confronti del guineano.