Calciomercato Fiorentina, Eysseric al Nantes: è ufficiale

La Fiorentina ha comunicato di aver ceduto in prestito con diritto di riscatto Eysseric al Nantes.

Non solo acquisti, la Fiorentina pensa anche a sfoltire la rosa in questa finestra di calciomercato. Un giocatore che ha trovato poco spazio è ad esempio Valentin Eysseric, che proprio oggi lascia la Viola per tornare in patria, al Nantes.

Segui live e in esclusiva Udinese-Fiorentina su DAZN. Attiva subito il tuo mese gratis

La Fiorentina ha annunciato la sua cessione attraverso un comunicato; si tratta di un trasferimento a titolo temporaneo. Eysseric in questa stagione ha totalizzato solo otto presenze in Serie A, molte delle quali a partita in corso.

"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Valentin Eysseric (classe 92’) all’ FC Nantes".

Intanto ci sono da registrare altri movimenti in casa Fiorentina. Jacob Rasmussen, difensore centrale dell'Empoli, sarà il prossimo acquisto per la squadra di Pioli, anche se arriverà solo a giugno. Oggi sta svolgendo le visite mediche, poi tornerà alla corte di Iachini in prestito.

Fa il percorso inverso Kevin Diks, che quest'anno non ha trovato spazio alla Fiorentina. L'olandese dovrebbe trasferirsi all'Empoli con un prestito di 18 mesi.