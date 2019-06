Calciomercato, Eriksen spaventa il Tottenham: "Vorrei provare qualcosa di nuovo"

L'amarezza per la sconfitta in finale di è ancora viva: il ha sfiorato il primo storico trionfo nell'Europa che conta e nemmeno Christian Eriksen è riuscito a cambiare le sorti della gara persa contro il .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Da definire la situazione contrattuale del danese, il cui accordo con gli 'Spurs' scadrà tra un anno, il 30 giugno 2020: al momento non ci sono cenni d'intesa per un prolungamento, il che lascia presagire a novità imminenti sul futuro.

Eriksen ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni di 'Ekstrabladet', rivelando di essere pronto a lasciare i vicecampioni d'Europa per una nuova esperienza.

Un approdo al farebbe felice l'ex che però non si scompone.

"Dipende da Daniel Levy, c'è un'altra società in ballo. In caso di addio, spero che sarà un passo in avanti. Sarebbe un miglioramento [in riferimento a un trasferimento al Real Madrid], ma questo richiede che il Real chiami il Tottenham e dica di volermi. E ancora non l'ha fatto, per quanto ne so".