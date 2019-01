Affare fatto, o quasi. Frankie De Jong non è mai stato così vicino alla firma con il Paris Saint-Germain. A rivelarlo è 'Mundo Deportivo', secondo cui il giocatore avrebbe dato il proprio sì per il trasferimento a Parigi.

Finito da tempo nel mirino di molti top club europei, tra i quali anche il Manchester City, De Jong è stato attaccato dalla stampa catalana per aver 'tradito' il Barcellona. Il giocatore avrebbe infatti rotto l'accordo verbale che aveva preso con i blaugrana, preferendo unirsi ora al Paris Saint-Germain.

L'accordo tra il club francese e l'Ajax esiste da settimane, con i parigini pronti a sborsare 75 milioni di euro per il cartellino del giocatore. A mancare era però l'ok di De Jong, il quale ora parrebbe aver espresso il proprio gradimento per la nuova destinazione.

Al rientro dalle vacanze, il giocatore avrebbe comunicato infatti al club di voler accettare l'offerta del Paris Saint-Germain, rompendo così di fatto i sogni di mercato del Barcellona di poterlo portare in Liga.

A smentire parzialmente queste voci è stato però lo stesso olandese. Intervistato da 'Fox Sports' dopo essere stato premiato come 'Giocatore del mese' della Eredivisie, De Jong ha parlato del suo futuro.

"Non ho ancora preso una decisione ma voglio chiarire la mia situazione presto. Non so se la renderò pubblica. Quando sono stato a Barcellona la gente ha subito iniziato a dire che sarei andato lì a giocare ma non era così. Tutti sanno che penso che il Barcellona sia un club magnifico ma non so se la mia carriera debba diventare un tour per l'Europa".