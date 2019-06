Calciomercato, Dani Alves può tornare in Spagna: lo cerca il Siviglia

Dani Alves potrebbe tornare in Liga ma non al Barcellona: Siviglia seria opzione, sarebbe un ritorno dopo l'esperienza dal 2002 al 2008.

La notizia della separazione con il ha lasciato stupiti tutti: Dani Alves non continuerà a giocare in , fresco di mancato prolungamento del contratto con scadenza imminente per il 30 giugno.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Il terzino ha scelto di aprire un nuovo capitolo della carriera, non ancora ufficialmente individuato: per lui si è parlato addirittura dell'ipotesi di un trasferimento all'Inter di Antonio Conte, anche se la possibilità più 'calda' resta un'altra.

L'articolo prosegue qui sotto

Come riferito da 'Fox Sports Brazil', Dani Alves preferirebbe tornare in ma non al : bensì al che lo acquistò nel lontano 2002 a soli 19 anni dal Bahia, dapprima in prestito e poi a titolo definitivo.

In Andalusia rimase fino al 2008 con il passaggio ai blaugrana e un palmares di ottimo livello: due , una Coppa del Re, una Supercoppa di Spagna e una Supercoppa Europea.

Sarebbe una decisione prettamente di cuore nei confronti del club che lo fece conoscere al grande calcio europeo da giovanissimo. Dani Alves al Siviglia, atto secondo.