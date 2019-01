Calciomercato Cagliari, ufficiale l'arrivo di Thereau

Il Cagliari, dopo aver ceduto Farias all'Empoli e Sau alla Sampdoria, rinforza il proprio reparto d'attacco con Thereau.

Il Cagliari rinforza il proprio reparto d'attacco nelle ultime ore di calciomercato invernale. Dopo aver ceduto Farias all'Empoli e Sau alla Sampdoria, la società ha preso in prestito dalla Fiorentina l'attaccante francese Cyril Thereau.

Il giocatore arriva in prestito dopo aver collezionato solamente 2 presenze (ed un totale di 26 minuti) in questa prima parte di stagione con la maglia viola. Il suo contratto è stato depositato in Lega.

Arriva in prestito per sei mesi, quindi a meno di clamorosi capovolgimenti di fronte a giugno farà rientro alla Fiorentina, che ne detiene il cartellino fino al giugno del 2019.

A breve il servizio completo.