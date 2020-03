Calcio alle Olimpiadi, chi può partecipare? Età e fuori quota

Le Olimpiadi 2020 si giocheranno nel 2021 causa pandemia di coronavirus: il comitato olimpico dovrà rivedere i possibili arruolabili.

Era solo questione di tempo, nonostante l'incertezza iniziale, per vedere le Olimpiadi di Tokyo posticipate di un anno. I Giochi Olimpici del 2020 si disputeranno nel 2021, sempre in , così da superare la pandemia di coronavirus ed organizzare la massima competizione sportiva al mondo con i tifosi, in un clima di festa.

Il calcio si sposta di un anno con l'Europeo e la Copa America, così come quello previsto alle Olimpiadi nelle due diverse sezioni, maschile e femminile. Il regolamento per i convocati ai Giochi Olimpici potrebbe cambiare in virtù dell'anno che decine di giocatori arruolabili avranno nel 2021, in teoria fuori dallo standard previsto dal Comitato Olimpico.

QUALI GIOCATORI POSSONO ESSERE CONVOCATI ALLE OLIMPIADI?

I calciatori professionisti possono prendere parte alle Olimpiadi da due decenni, diversamente da quanto previsto nelle prime edizioni dei Giochi. Trattasi sopratutto di giovani come da regolamento, ma i vari commissari tecnici possono puntare anche su fuoriclasse esperti per dare una mano, in un numero limitato.

ETA' GIOCATORI ALLE OLIMPIADI

Le Nazionali olimpiche possono avere in squadra giocatori Under 23, che al massimo arrivano a 23 anni durante l'anno in cui viene disputata l'Olimpiade, anche prima di essa.

FUORI QUOTA ALLE OLIMPIADI

I commissari tecnici delle squadre di scena alle Olimpiadi possono puntare al massimo su tre fuori quota per la propria rappresentativa. Se i Giochi, a livello calcistico, sono per la maggior parte destinati ai giocatori professionisti Under 23, alcuni di essi possono anche essere trentenni o quarantenni, senza limite. Ma mai oltre i tre elementi Over 23.

TOKYO 2021, CAMBIANO LE REGOLE?

Il comitato olimpico valuterà il da farsi nei prossimi mesi, visto che molti giocatori che sarebbero stati arruolabili per le Olimpiadi del 2020 saranno fuori età massima nel 2021 (escludendo ovviamente la possibilità dei tre fuori quota). E' il caso ad esempio di Lautaro Martinez e Gabriel Jesus, entrambi classe 1997.

Altre squadre

Probabile che venga data la possibilità di essere convocato anche ai calciatori che compiranno dunque 24 anni nel 2021, ma che sarebbero potuti essere in Giappone nel 2020 avendo un anno in meno e dunque rientrando nel regolamento dei Giochi Olimpici.

FUORI QUOTA ALLE OLIMPIADI, I CASI CELEBRI

Nonostante la maggior parte dei partecipanti siano stati Under 23, alcuni di essi destinati a fare la storia, vedi Lionel Messi, oro a Pechino 2008, i fuori quota hanno attirato l'attenzione più di tutti. Da Riquelme a Pirlo, passando per Zamorano, Viduka, Marcelo, Makaay, Giggs, Cavani e Suarez, tanti giocatori esperti hanno aiutato i più giovani a farsi strada durante le edizioni olimpiche dal 1996 al 2016.