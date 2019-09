Cagliari-Verona, goal di Castro o Joao Pedro? Tocco dubbio

La Lega assegna il primo goal del Cagliari a Lucas Castro, dopo averlo dato in un primo momento a Joao Pedro, che era sulla traiettoria.

Nel primo tempo di - , i sardi sono passati in vantaggio con un goal segnato al 29' di gioco. Su cross di Lucas Castro dalla sinistra, Joao Pedro ha sfiorato il pallone. Da alcune immagini non sembra esserci il tocco, da altre sì.

In un primo momento la Lega di aveva assegnato il goal a Joao Pedro ma, dopo una lunga di revisione di circa un'ora, ha deciso di assegnare la rete a Lucas Castro .

Una gioia ulteriore per il 'Pata' Castro, che già nella scorsa giornata ha timbrato il cartellino in campionato, segnando il goal-vittoria nella complicata sfida del San Paolo contro il .

Da quando è tornato dall'infortunio, Castro si è riconfermato come uno degli uomini chiave del Cagliari. Non a caso è un fedelissimo di Rolando Maran, che segue dai tempi del Catania, passando per il e adesso il Cagliari.