Cagliari-Verona, le formazioni ufficiali: Simeone titolare, fuori Nainggolan

Nel Cagliari c'è Cigarini a centrocampo, Ceppitelli torna titolare in difesa. Stepinski unica punta nel Verona, Amrabat c'è.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski.

Popolo sardo sulle ali dell'entusiasmo per la vittoria nella sentitissima gara contro il e volontà di sfruttare la gara casalinga per continuare a correre: il Cagliari affronta nel match delle 18 il Verona, fermo a quota cinque in classifica dopo aver rimediato un solo punto nelle ultime tre gare.

Maran propone ancora una volta Joao Pedro e Simeone in avanti, mentre Castro, decisivo contro il Napoli, parte dal 1' sulla trequarti. Nainggolan, recuperato, parte comunque dalla panchina, con Rog, Cigarini e Nandez titolari. In difesa ci sono Cacciatore e Pellegrini sulle fasce, con Ceppitelli e Pisacane davanti ad Olsen.

Juric sceglie Stepinski come unica punta del suo 3-4-2-1, mentre Verre e Zaccagni agiscono alle sue spalle. A centrocampo sono Lazovic e Faraoni gli esterni, con Veloso e Amrabat subito in campo come interni. In porta Silvestri sarà difeso da Rrahmani, Gunter e Dawidowicz.