Cagliari-Sampdoria, amore alla Sardegna Arena: proposta di matrimonio all'intervallo

Non solo l'emozione per la rimonta del Cagliari culminata con la vittoria all'ultimo minuto: proposta di matrimonio tra due tifosi rossoblù.

Se siete appassionati di cinema e serie , sopratutto di marca statunitense, avrete visto almeno una volta nella vostra vita una proposta di matrimonio fatta all'interno di uno stadio sportivo, sia esso adibito al football, al baseball, al basket o all'hockey. Non accade però solo negli , ma anche in .

Una serata davvero speciale... 🤵🏻👰🏻#CagliariSamp #forzaCasteddu pic.twitter.com/Rd4z8cgu2o

— Calcio (@CagliariCalcio) December 4, 2019

Chiedere a Cinzia e Carlo, gli innamorati che durante Cagliari- si sono detti sì. Durante l'intervallo, in Curva Sud, è arrivata la proposta di matrimonio: in ginocchio per il momento clou, l'anello, l'abbraccio, il bacio. Tutto quello che prevede questo emozionante rituale.

Imbarazzo unito ad emozione, con il promesso sposo che ha esultato cinque volte durante Cagliari-Sampdoria: una volta dopo aver ricevuto il sì della sua amata e quattro per le reti che hanno portato in orbita la loro squadra, vittoriosa in rimonta contro i blucerchiati.

Ad ufficializzare la proposta, lo stesso Cagliari:

"Congratulazioni a Cinzia e Carlo! Grazie per aver scelto la nostra Casa per questo momento speciale".

Con tanti cuori rossoblù.