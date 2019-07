Cagliari-Leeds: dove vederla in tv e streaming

Il Cagliari si presenta ai suoi tifosi sfidando il Leeds alla Sardegna Arena: le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

Amichevole suggestiva per il , che battezza la nuova stagione davanti ai propri tifosi affrontando il . Il test con gli inglesi, fa seguito a quelli disputati nel ritiro precampionato di Artizo.

La squadra di Maran, stavolta, si presenterà al pubblico rossoblù nello scenario della Sardegna Arena: contro, la storica compagine britannica che ha fallito il ritorno in Premier League ai playoff e dovrà militare nuovamente in Championship.

Il Cagliari si presenta all'amichevole col Leeds dopo le gare giocate con una Rappresentativa Locale (vinta 15-1), il Real Vicenza (travolto 5-0), il Feralpisalò (1-1) e il (successo per 2-1). Il calendario di impegni estivi dei sardi, prevede ancora i test con e in programma rispettivamente 3 e 7 agosto.

Di seguito, tutto ciò che c'è da sapere su Cagliari-Leeds: dalle formazioni, a dove poter vedere la sfida in tv e streaming.

PARTITA Cagliari-Leeds DATA 27 luglio 2019, ore 20:30 DOVE Sardegna Arena, Cagliari TV Videolina STREAMING Videolina

Cagliari-Leeds United si gioca sabato 27 luglio 2019 alla Sardegna Arena, a Cagliari: fischio d'inizio della sfida previsto alle ore 20:30.

L'amichevole internazionale Cagliari-Leeds United sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dall'emittente regionale sarda Videolina, visibile in chiaro al canale 819 della piattaforma Sky e sul canale 10 del Digitale terrestre per i residenti in Sardegna.

Tifosi e appassionati potranno seguire l'amichevole Cagliari-Leeds United anche in diretta collegandosi con il sito web dell'emittente regionale sarda Videolina.

Maran dovrebbe affidarsi al suo modulo preferito, il 4-3-1-2. Davanti a Cragno, Pisacane potrebbe essere confermato da terzino destro, con Pajac a sinistra e coppia centrale composta da capitan Ceppitelli e Klavan. A metà campo è probabile il debutto dal 1' di Rog da mezzala destra, con Ionita mezzala sinistra e Cigarini in regia. Sulla trequarti Castro potrebbe spuntarla su Joao Pedro e Birsa, mentre davanti, viste le condizioni non ottimali di Despodov, spazio dal 1' per il nordcoreano Han affianco a Pavoletti.

Bielsa dovrebbe rispondere con un 4-1-4-1. Fra i pali lo spagnolo Kiko Casilla, mentre in difesa ci sarà fra gli altri l'ex Gaetano Berardi. Il peso dell'attacco potrebbe ricadere sul bomber Bamford, autore di 10 goal nella scorsa stagione. Alle sue spalle Helder Costa e il giovanissimo Clarke sulle fasce, con Forshaw e Pablo Hernández interni.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Klavan, Pajac; Rog, Cigarini, Ionita; Castro; Pavoletti, Han.

LEEDS UNITED (4-1-4-1): Kiko Casilla; Berardi, White, Cooper, Davis; Phillips; Helder Costa, Forshaw, Pablo Hernández, Clarke; Bamford.