Cagliari-Genoa, le formazioni ufficiali: Pavoletti recuperato

Cagliari con Ceppitelli, Cigarini e Barella titolari, il Genoa si affida a Radu in porta, Lazovic esterno e Piatek in avanti.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Genoa:

Una sfida fondamentale per entrambe quella che va in scena alla Sardegna Arena. Punti salvezza essenziali in palio a Cagliari, dove la formazione sarda reduce da un brutto periodo ospita il Genoa del capocannoniere Piatek, che ha trascinato i rossoblù liguri nell'ultimo match di Serie A.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Padoin; Faragò, Cigarini, Barella; Joao Pedro; Farias, Pavoletti

GENOA (4-5-1): I. Radu; Pereira, Biraschi, Romero, Criscito; Rolon, Sandro, Hiljemark, Bessa, Lazovic; Piatek

Il Cagliari recupera Pavoletti, in attacco insieme a Farias e Joao Pedro. Joao Pedro sulla trequarti, mentre a centrocampo c'è Faragò insieme a Cigarini e Barella. Padoin e Srna terzini, Romagna e Ceppitelli davanti a Cragno. Panchina per Cerri e Bradaric.

Il Geoa propone l'intoccabile Piatek come unita punta, mentre Lazovic e Pereira sono gli esterni. Hiljemark, Sandro e Bessa interni, Biraschi, Romero e Criscito sono i tre centrali, Radu in porta. Fuori Kouamè e Romulo.