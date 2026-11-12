Condividi Segui GOAL su Google

Pubblicità

Il PSV punta a Kevin De Bruyne: lo conferma il giornalista che segue il club Rik Elfrink dell’Eindhovens Dagblad, dopo le notizie diffuse all’estero mercoledì sera. I campioni d’Olanda in carica sperano di mettere a segno un colpo di mercato.

Il 35enne De Bruyne darebbe all’allenatore vincente Peter Bosz ancora più soluzioni offensive. Elfrink scrive che c’è «assolutamente speranza» di portare a Eindhoven il centrocampista di fama mondiale.

«Ci sono contatti ai massimi livelli con il belga, che da anni lavora nella nazionale dei Diavoli Rossi con Eddy Pepels, membro dello staff medico del PSV», aggiunge il giornalista.

Secondo Elfrink, il PSV non dovrebbe pagare una «cifra astronomica per il trasferimento» di De Bruyne, il cui contratto con il Napoli scadrà la prossima estate. «La stella belga dovrà però percepire uno stipendio principesco, come accade per esempio anche a Ivan Perisic al PSV».

«Per giocatori di questo calibro, il PSV è naturalmente sempre disposto a mettere mano al portafoglio, purché si resti entro limiti accettabili», afferma Elfrink.

Argomenti correlati

Secondo Elfrink, De Bruyne non ha reagito «in modo ostile» all’interessamento del PSV. Nelle prossime settimane si capirà se il trasferimento sia realizzabile.

Se il PSV riuscisse a portare De Bruyne nei Paesi Bassi, il belga potrebbe debuttare il 10 gennaio contro il Feyenoord. In quel mese, però, non potrà ancora essere impiegato in Champions League.

Pubblicità Pubblicità

De Bruyne potrebbe lasciare il Napoli dopo appena un anno e mezzo. Aveva firmato con il club del Sud Italia dopo dieci stagioni ricche di successi al Manchester City.

Il veterano ha collezionato 36 presenze con la maglia del Napoli, realizzando nove goal e sei assist. In questa stagione De Bruyne ha segnato quattro volte in Serie A. In Champions League è ancora a secco.