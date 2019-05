Burdisso chiama De Rossi: "Le porte del Boca Juniors sono spalancate"

Nicolas Burdisso, ex compagno alla Roma e oggi dirigente del Boca Juniors, conferma l'interesse per De Rossi: "Lo sentirò, ci piace molto".

Dalla passione di a quella di Buenos Aires, dal Derby della Capitale a Boca-River: il futuro di Daniele De Rossi potrebbe davvero essere in .

Il capitano giallorosso d'altronde non ha mai nascosto il suo amore per il Boca Juniors e per la 'Bombonera', proprio dove adesso sogna di portarlo l'amico Nicolas Burdisso.

L'ex difensore, compagno e grande amico di De Rossi ai tempi della Roma, intervistato da 'Tuttosport' ha confermato che farà un tentativo.

"In questi giorni non ci siamo sentiti, ovviamente. Ho preferito non disturbarlo, ho deciso di lasciarlo tranquillo. Però vi dico che giocatori come lui, crack del suo calibro qui al Boca Juniors avranno sempre le porte aperte, spalancate. Ovviamente, se e quando ci sarà occasione, parleremo della sua situazione".

Burdisso quindi spiega il motivo per cui il colloquio con De Rossi sul possibile trasferimento al Boca non c'è ancora stato.

"Daniele è un caro amico, abbiamo relazioni ottime. Prima di tutto, però, proprio perché è un amico e proprio perché, da amico, capisco che il momento di Daniele è delicato, è necessario che passi la bufera che lo coinvolge. Ci piace, eccome se ci piace, De Rossi e, ojalà, desideriamo che faccia la scelta migliore per il suo futuro".

Uno degli ostacoli per il trasferimento di De Rossi a Buenos Aires secondo 'Tuttosport' potrebbe essere la compagna Sarah Felberbaum, che anche per motivi lavorativi preferirebbe eventualmente volare negli . L'ipotesi Boca Juniors però resta in piedi.