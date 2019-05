Burdisso chiama De Rossi al Boca: "C'è la volontà di venire e lo vorrei qui"

Il direttore sportivo del Boca Juniors, Nicolas Burdisso, apre all’arrivo di De Rossi: “E’ un amico, parlo con lui ogni giorno”.

Solo fino a qualche settimana fa sembrava un qualcosa di impossibile, a volte però la realtà supera l’immaginazione. Tra pochi mesi dovremo abituarci a vedere Daniele De Rossi con una maglia diversa da quella della .

Come noto infatti, il club giallorosso ha deciso di non rinnovare il contratto del suo ormai ex capitano che, domenica scorsa, in occasione della sfida di campionato con il ha giocato la sua ultima partita con la compagine capitolina dopo 18 anni di militanza ininterrotta.

Sebbene De Rossi abbia già compiuto 35 anni, di certo non mancheranno in estate le società pronte ad offrirgli in contratto e, tra quelle che si sono già fatte avanti c’è anche una delle più importanti al mondo: il Boca Juniors.

L’ex difensore della Roma e attuale direttore sportivo degli Xeneizes, Nicolas Burdisso, parlando ai microfoni di Fox Sports ha aperto ad un possibile approdo di De Rossi in .

“Mi riempie d’orgoglio il fatto che molti giocatori vogliano venire da noi. Ce ne sono tanti importanti che vorrebbero giocare con il Boca Juniors, ma i desideri sono una cosa e la realtà è un’altra. Quella di Daniele è una situazione diversa. E’ un amico, parlo con lui ogni giorno. Ha sempre mostrato la volontà di venire qui”.

Burdisso è quindi pronto ad intavolare una trattativa con De Rossi.