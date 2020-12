Con voi anche durante le feste: buon Natale da Goal!

La Redazione di Goal Italia augura a tutti voi un sereno Natale.

Sarà un Natale strano, stranissimo. Lo sarà per tutti, così come strano è stato questo 2020 che si avvia verso la conclusione.

La , che in questi ultimi mesi ci ha accompagnati da molto vicino, con partite a ritmi serrati e una sosta estiva durata pochissimo, va in vacanza. Il massimo campionato riprenderà domenica 3 gennaio, ma il calcio in vacanza non va mai e Serie B, Premier League e continueranno a farci compagnia anche durante il periodo natalizio.

E noi di Goal , a maggior ragione in un Natale così sui generis, come ogni anno vi faremo compagnia durante l'intero periodo natalizio , provando ad allietare questi giorni con ciò che a tutti noi e a tutti voi piace di più: parlare di calcio.

La nostra Redazione continuerà come di consueto ad informarvi e aggiornarvi su notizie ed eventi legati al gioco più amato dagli italiani.

Ma, calcio a parte, il Natale è l'occasione per vivere al massimo i propri affetti familiari: il nostro augurio per voi, che sempre più numerosi ci seguite con affetto e stima, è quello di trascorrere un sereno Natale. E quando avrete voglia di dedicarvi alla vostra passione, basterà digitare www.goal.com per sentirvi, come sempre, a casa.

Buon Natale!

La Redazione