Buffon vuole tornare in Italia: il sogno sono le Olimpiadi 2020

Dopo l'esperienza al PSG il portiere pensa di tornare a giocare in Serie A, il sogno di Buffon sarebbe chiudere con le Olimpiadi del 2020.

Ancora un altro anno. Dopo l'addio al , Gigi Buffon non ha intenzione di appendere i guanti al chiodo e cerca una nuova sfida. Possibilmente in .

Il post pubblicato sui social per salutare il PSG d'altronde era chiaro: "Oggi si conclude questa mia avventura fuori dall’Italia". Avventura da cui forse Buffon si aspettava qualcosa di più.

La vittoria della , praticamente una formalità per la corazzata francese, non può bastare per ritenere soddisfacente la stagione del PSG che ancora una volta è stato prematuramente eliminato dalla Champions.

Champions che magari ora Buffon potrebbe giocare con l', dato che secondo 'Il Corriere dello Sport' proprio il club orobico sarebbe interessato a un uomo d'esperienza come lui per vivere la sua prima volta tra i grandi d'Europa.

Le alternative sono il romantico ritorno al o l'ipotesi , squadra per cui Buffon ha sempre tifato. Il tutto senza escludere la pista che porta a dove Totti avrebbe chiesto all'amico Gigi la disponibilità a vestirsi di giallorosso durante l'addio di De Rossi.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' comunque la volontà di Buffon è chiara: continuare a giocare per chiudere la carriera in azzurro con le Olimpiadi 2020, ovviamente da fuoriquota.

Buffon d'altronde nel 1996 prese già parte a un'Olimpiade, quella di Atlanta, seppure come secondo di Gianluca Pagliuca. Stavolta invece Gigi punta a essere protagonista. L'ultimo sogno di un campione immortale.