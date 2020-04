Buffon rinnova con la Juventus: lo conferma Lapo Elkann

Ormai sembra tutto deciso: Gianluigi Buffon è pronto a rinnovare con la . Niente ritiro: a 42 anni suonati, il campione del Mondo 2006 si appresta a firmare un nuovo contratto con la Signora, la cui maglia vestirà per un'altra stagione.

A confermarlo, anche se non in maniera ufficiale, è Lapo Elkann, il quale, intervenuto dal al programma di Radio 1 'Un giorno da pecora', ha parlato anche dell'argomento sportivo.

Lapo parla poi anche di Cristiano Ronaldo, con il quale si è sentito negli ultimi giorni:

"Ci siamo messaggiati perché volevo parlargli della mia campagna di solidarietà: lui ha voluto immediatamente aderire, sia per il Portogallo che per l' . Ha detto subito di sì".

Chiusura con la questione della possibile ripartenza (o meno) del calcio italiano.

"In questo momento io metterei da parte , , . Non vorrei parlare di calcio. Noi dobbiamo essere come la Nazionale del 2006: per battere il Covid dobbiamo essere come loro, pensare azzurro. Ora c'è una sola squadra".