Buffon confessa: "Il PSG mi voleva come secondo portiere, io cerco l'emozione"

Gigi Buffon si racconta ai microfoni del 'Corriere dello Sport' e parla del suo futuro: "Ho rinunciato a tanti soldi del PSG".

Dopo aver annunciato il suo addio al , per volontà sua, Gigi Buffon è alla ricerca di una nuova avventura alla bellezza di 41 anni. L'ex portiere della al momento non si vuole fermare ma, se non dovesse avere lo stimolo giusto, lascerà da parte i guanti e comincerà una nuova sfida.

Al 'Corriere dello Sport' ha raccontato proprio la separazione con il PSG e i suoi motivi, che non sono sicuramente economici.

"Già cinque mesi fa il PSG mi aveva anticipato che a fine campionato mi avrebbe proposto il ruolo di secondo. Da gennaio ho avuto tutto il tempo per pensarci su e sono giunto alla conclusione che non fa per me, così ho rinunciato a tanti soldi (8 milioni, nda) e all’opzione per un altro anno. La loro richiesta era assolutamente legittima, comprensibile e l’offerta allettante. Ma, a 41 anni, ho un bisogno quasi fisico dell’emozione, sono appunto alla ricerca dell'emozione".

Poi ecco che Buffon apre le porte anche ad uno scenario che potrebbe non essere il ruolo di portiere.

"Oggi mi ritrovo come un’estate fa, ovvero in una straordinaria condizione di serenità, in uno stato di totale relax dove tutto è aperto e tutto si può chiudere tra dodici mesi come tra quindici giorni. Qualche bella proposta mi è arrivata, ma se mancherà la spinta che desidero potrò decidere di regalarmi un anno tutto per me, tutto mio. Un anno di formazione".

Ma anche in questo caso, l'ex portiere dell Nazionale e della Juventus non si preclude nulla, dal ruolo di dirigente a quello di allenatore.