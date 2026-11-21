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Dopo Khvicha Kvaratskhelia, anche Desiré Doué? Occhio: il PSG rischia di aver perso un altro elemento fondamentale del proprio scacchiere offensivo per un lungo periodo di tempo a causa di un altro bruttissimo infortunio.

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Queste sono le (tristi) sensazioni provenienti da Nizza, dove la formazione di Luis Enrique è scesa in campo in una gara valida per l'undicesima giornata di Ligue 1. E dove è stata costretta a perdere il proprio gioiello a pochi minuti dalla conclusione del primo tempo.

FUORI IN BARELLA

Doué si è fatto male da solo, mentre stava provando a liberarsi della guardia di due avversari sulla sinistra. Nel farlo ha messo malissimo a terra la gamba destra, vedendo il proprio ginocchio torcersi in un movimento assolutamente preoccupante e innaturale.

L'ex talento del Rennes è rimasto a terra dolorante, mentre lo staff medico del PSG ha fatto il proprio ingresso in campo. Dopo diversi minuti di cure ha dovuto abbandonare il terreno di gioco in barella e in lacrime, con le mani sul volto. Al suo posto Luis Enrique ha fatto entrare Ferran Torres.

In panchina, intanto, i compagni hanno osservato in silenzio la scena. Tra questi Vitinha, inquadrato dalle telecamere mentre scuoteva il capo in un gesto di pura rassegnazione.

Getty Images

AVEVA PURE SEGNATO

Proprio Doué aveva consentito al PSG di ribaltare all'Allianz Riviera una situazione che, a un certo punto, si stava facendo decisamente complicata.

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Amoura aveva portato in vantaggio il Nizza dopo 8 minuti, spaventando i parigini. Ma la squadra di Luis Enrique aveva trovato la forza di ribaltare il punteggio in appena un paio di giri di lancette, dal 31' al 32', prima col baby Mayulu e qualche secondo più tardi appunto con Doué, pescato sul secondo palo dall'ex interista Hakimi.

RISCHIO STAGIONE FINITA

Saranno naturalmente gli esami che Doué effettuerà nelle prossime ore a stabilire con precisione che cosa si sia fatto a Nizza. Ma intanto il rischio di uno stop lunghissimo è chiaramente reale.

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L'infortunio ricorda quello di Kvaratskhelia, che a sua volta si è fatto male a ottobre in una partita di Champions League contro il Barcellona: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per il campione del Napoli, che ha visto la propria stagione concludersi con diversi mesi d'anticipo.

Il PSG, intanto, sfiderà la Roma mercoledì sera nella quinta giornata della Fase Campionato di Champions League. Del tridente che ha conquistato due trofei di fila nelle ultime due stagioni, solamente Dembélé sarà in campo.