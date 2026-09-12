Brest-Paris Saint-Germain, anteprima di Ligue 1: tutto quello che c’è da sapere

Brest vs Paris Saint-Germain: dettagli della partita

Ligue 1 - Game Week 4 13 set 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

Lo Stade Brestois 29 e il Paris Saint-Germain scenderanno in campo il 13 settembre 2026 alle 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

I padroni di casa imbattuti ospitano i campioni

Lo Stade Brestois 29 ospita il Paris Saint-Germain allo Stade Francis-Le Blé per la 4ª giornata della Ligue 1 2026/27. Reduce dal primo successo stagionale, il Brest punta a difendere il proprio record d'imbattibilità in patria davanti ai suoi tifosi. Per il PSG, la trasferta in Bretagna offre un'occasione immediata per rialzarsi dopo un passo falso, prima che gli impegni di Champions League entrino nel vivo.

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La doppietta di Doumbia dei Pirati affonda il Le Havre

Lo Stade Brestois 29 arriva a domenica con grande fiducia dopo la vittoria esterna per 2-1 contro il Le Havre AC nella 3ª giornata (5 settembre). Il centrocampista Kamory Doumbia è stato il protagonista per il Brest, sbloccando il punteggio con un rigore al 12' prima di raddoppiare al 51'. Il risultato dà seguito ai due pareggi consecutivi per 2-2 contro Le Mans FC e Toulouse FC, portando il Brest a quota cinque punti dopo tre partite di campionato.

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La rimonta del Monaco rovina la serata dei parigini al Parc des Princes

Il Paris Saint-Germain viaggia verso ovest cercando di ritrovare l'equilibrio dopo la sconfitta casalinga per 2-1 contro l'AS Monaco nella 3ª giornata (4 settembre). Marquinhos aveva portato il PSG sull'1-0 all'intervallo con una rete al 31', ma il Monaco ha rimontato nella ripresa con i gol di Flávio Nazinho e Stanis Idumbo, conquistando tutti e tre i punti. Dopo i pareggi consecutivi contro lo Stade Rennais (2-2) e il LOSC Lille (2-2) a inizio campionato, la squadra di Luis Enrique è a quota due punti ed è alla ricerca della prima vittoria in campionato.

Tuttavia, la squadra di Enrique è tornata spietata nell'impegno di Champions League infrasettimanale, travolgendo lo Slovan Bratislava per 6-1.

Test ad alta pressione in Bretagna

Storicamente, il PSG ha avuto il vantaggio in questa sfida, ma il blocco medio organizzato del Brest e il disciplinato gioco nelle transizioni rappresentano un ostacolo serio. Il Brest cercherà di innescare Kamory Doumbia e Ludovic Ajorque in contropiede, mentre il PSG si affida a Vitinha e Khvicha Kvaratskhelia per controllare il ritmo in mezzo al campo e aprire la linea difensiva del Brest. Con in palio uno slancio vitale in questo avvio di stagione, la sfida di domenica promette grande intensità fin dal fischio d'inizio.

Probabili formazioni

Brest: Selvik; Zogbe, Le Guen, Lloris, Locko; Chotard, Magnetti; Balde, Doumbia, Mboup; Ajorque

Paris Saint-Germain: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Mayulu; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Notizie sulle squadre e rose

Il Brest si presenta alla partita senza Brendan Chardonnet, Mamady Diambou e Kenny Lala per infortunio, mentre Julien Lachuer non ha squalifiche da gestire. Nessuna probabile formazione è stata confermata e sono attesi ulteriori aggiornamenti più a ridosso del calcio d'inizio.

Il PSG non ha infortuni o squalifiche elencati negli attuali dati della rosa. Luis Enrique ha tutti a disposizione, anche se le sue scelte di formazione hanno attirato attenzione nelle ultime settimane, compresa la decisione di lasciare in panchina Ousmane Dembele nella sconfitta contro il Monaco.

Stato di forma

Il Brest ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, segnando nove gol e subendone sette. L'uscita più recente è stata la vittoria per 2-1 sul campo del Le Havre in Ligue 1, mentre in precedenza aveva pareggiato 2-2 sia con il Toulouse sia con il Le Mans in campionato. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro il Nottingham Forest in un'amichevole precampionato, con il punteggio di 2-0.

Le ultime cinque partite del PSG raccontano una storia più turbolenta: una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è stato il ko casalingo per 2-1 contro il Monaco in Ligue 1. È arrivata anche la sconfitta per 1-0 contro il Lens nella Supercoppa, anche se la serie si era aperta con il successo per 2-1 contro l'Aston Villa nella Supercoppa UEFA. I pareggi contro Lille e Rennes in Ligue 1 completano una sequenza che riflette una squadra che deve ancora trovare continuità di rendimento in campionato.

Precedenti

L'incontro più recente tra queste due squadre si è concluso con una vittoria per 1-0 del PSG al Parc des Princes in Ligue 1 il 10 maggio 2026. Nelle ultime cinque sfide in tutte le competizioni, il PSG ha vinto tutte e cinque le partite, comprese due vittorie in Champions League con un punteggio complessivo di 10-0. Il Brest non ha ancora segnato contro il PSG negli ultimi tre confronti.