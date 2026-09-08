Brest vs Paris Saint-Germain: dettagli della partita

Ligue 1 - Game Week 4 13 set 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

Lo Stade Brestois 29 e il Paris Saint-Germain scenderanno in campo il 13 settembre 2026 alle 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

I campioni fanno visita ai padroni di casa imbattuti

Lo Stade Brestois 29 ospita il Paris Saint-Germain allo Stade Francis-Le Blé per la 4ª giornata della Ligue 1 2026/27. Reduce dalla prima vittoria stagionale, il Brest punta a difendere il proprio record di imbattibilità in patria davanti ai suoi tifosi. Per il PSG, la trasferta in Bretagna offre un'occasione immediata per rialzarsi dopo un passo falso prima che gli impegni di Champions League entrino nel vivo.

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La doppietta di Doumbia dei Pirates affonda il Le Havre

Lo Stade Brestois 29 arriva alla sfida di domenica con grande fiducia dopo la vittoria per 2-1 in trasferta contro il Le Havre AC nella 3ª giornata (5 settembre). Il centrocampista Kamory Doumbia è stato il protagonista per il Brest, sbloccando il risultato con un rigore al 12' prima di raddoppiare al 51'. Il risultato fa seguito a due pareggi consecutivi per 2-2 contro Le Mans FC e Toulouse FC, portando il Brest a quota cinque punti dopo tre partite di campionato.

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La rimonta del Monaco rovina la serata dei parigini al Parc des Princes

Il Paris Saint-Germain viaggia verso ovest cercando di ritrovare l'equilibrio dopo la sconfitta casalinga per 2-1 contro l'AS Monaco nella 3ª giornata (4 settembre). Marquinhos aveva portato il PSG sull'1-0 all'intervallo con un gol al 31', ma il Monaco ha reagito nella ripresa con le reti di Flávio Nazinho e Stanis Idumbo, conquistando tutti e tre i punti. Dopo i pareggi consecutivi contro Stade Rennais (2-2) e LOSC Lille (2-2) all'inizio della stagione, la squadra di Luis Enrique è a quota due punti ed è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato.

Test ad alta pressione in Bretagna

Storicamente, il PSG ha avuto la meglio in questa sfida, ma il blocco medio organizzato del Brest e la disciplina nelle transizioni rappresentano un ostacolo serio. Il Brest cercherà di innescare Kamory Doumbia e Ludovic Ajorque in contropiede, mentre il PSG si affida a Vitinha e Khvicha Kvaratskhelia per controllare il ritmo nella zona centrale e aprire la linea difensiva del Brest. Con in palio uno slancio importante in questo avvio di stagione, la sfida di domenica promette grande intensità fin dal fischio d'inizio.

Notizie sulle squadre e rose

Il Brest si presenta alla partita senza Brendan Chardonnet, Mamady Diambou e Kenny Lala per infortunio, mentre Julien Lachuer non deve fare i conti con alcuna squalifica. Non è stata confermata alcuna probabile formazione e sono attesi ulteriori aggiornamenti a ridosso del calcio d'inizio.

Il PSG non ha infortuni o squalifiche indicati negli attuali dati della rosa. Luis Enrique ha l'intero organico a disposizione, anche se le sue scelte di formazione hanno attirato attenzione nelle ultime settimane, compresa la decisione di lasciare Ousmane Dembele in panchina nella sconfitta contro il Monaco.

Stato di forma

Il Brest ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, segnando nove gol e subendone sette. L'uscita più recente è stata la vittoria per 2-1 sul campo del Le Havre in Ligue 1, mentre nelle precedenti gare di campionato ha pareggiato 2-2 sia con il Toulouse sia con il Le Mans. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro il Nottingham Forest in un'amichevole precampionato, con il punteggio di 2-0.

Le ultime cinque partite del PSG raccontano una storia più turbolenta: una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è stato il ko casalingo per 2-1 contro il Monaco in Ligue 1. È arrivata anche la sconfitta per 1-0 contro il Lens in Supercoppa, anche se la serie si era aperta con il successo per 2-1 contro l'Aston Villa nella Supercoppa UEFA. I pareggi contro Lille e Rennes in Ligue 1 completano una sequenza che riflette una squadra non ancora capace di trovare continuità in campionato.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste squadre si è chiuso con una vittoria per 1-0 del PSG al Parc des Princes in Ligue 1 il 10 maggio 2026. Negli ultimi cinque incroci in tutte le competizioni, il PSG ha vinto tutte e cinque le partite, comprese due vittorie in Champions League con un punteggio complessivo di 10-0. Il Brest non ha ancora segnato contro il PSG negli ultimi tre confronti.