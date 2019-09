Brescia-Juventus, le formazioni ufficiali: Higuain e Balotelli titolari

Balotelli esordisce nel Brescia, in campo anche Donnarumma. Nella Juventus spazio per Rabiot e Danilo, Ramsey sulla trequarti.

Le formazioni ufficiali di Brescia-Juventus:

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Balotelli, A. Donnarumma

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Higuain

Dopo il successo di misura contro il , la Juventus prova a riconquistare momentaneamente la vetta di in attesa dell' . Bianconeri di scena a Brescia, che nell'ultimo turno di campionato ha conquistato la piena posta sul campo dell' .

Dopo la squalifica torna in campo Balotelli, in attacco insieme a Donnarumma: alle loro spalle Romulo. In porta ci sarà Joronen, mentre il quartetto difensivo del Brescia sarà composto da Sabelli, Cistana, Chancellor e Mateju. A centrocampo spazio per Bisoli, Dessena e Tonali.

La Juventus propone Dybala e Higuain in attacco in virtù dell'assenza di Cristiano Ronaldo: sulla trequarti dal 1' Ramsey. A centrocampo ci saranno Khedira e Rabiot insieme a Pjanic, con Danilo ed Alex Sandro sulle fasce di difesa. Centrali dal 1' De Ligt e Bonucci.