Brescia, Grosso favorito per la panchina: si è liberato dal Verona

Fabio Grosso attende la chiamata del Brescia: ha trovato un accordo con il Verona per liberarsi dopo l'esonero dello scorso maggio.

Il cambia. Dopo l’esonero di Eugenio Corini, arrivato a seguito della dura sconfitta sul campo del , il patron Massimo Cellino va a caccia del nuovo allenatore a cui affidare la squadra per raggiungere la salvezza.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il favorito alla successione dell’ex centrocampista è ora Fabio Grosso. Il campione del mondo avrebbe sorpassato Diego Lopez e sembra essere ora davanti a tutti nelle scelte del club lombardo.

In queste ore Grosso ha risolto il suo contratto con il Verona, club che ha lasciato lo scorso maggio dopo una stagione. In precedenza l’ex terzino sinistro ha allenato anche Primavera e Bari.

Quella con il Brescia sarebbe quindi la prima esperienza in per Grosso, al momento avanti rispetto a Diego Lopez, ex tecnico del , che nella giornata di ieri era dato in pole position.

Se non dovesse essere trovato un accordo economico con l’uruguagio, sarà Grosso il nuovo tecnico di Tonali, Balotelli e compagni.