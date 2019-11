Torna il sereno tra Balotelli e il Brescia: convocato e possibile titolare contro l'Atalanta

Contro la Roma è stato escluso dai convocati, ora Mario Balotelli torna a disposizione di Grosso: "Abbiamo un rapporto sincero, è a disposizione".

Dopo la tempesta, il sereno. Con la speranza arrivi anche l'arcobaleno sotto forma di goal. Mario Balotelli e il si mettono alle spalle le tensioni della settimana scorsa e si preparano al derby contro l' .

L'attaccante va verso la convocazione e una maglia da titolare contro la 'Dea' dopo non essere nemmeno stato convocato contro la . Rientro agevolato dai problemi di Donnarumma, che non si è allenato con continuità in settimana.

Toccherà dunque a Balotelli affiancare Torregrossa, anche se il ballottaggio con Ayé è ancora aperto. Fabio Grosso in conferenza stampa non ha escluso rientri e ha affermato che l'ex e dovrebbe essere a disposizione.

"Con lui ho un rapporto schietto e sincero, ha delle qualità importanti. Dovrebbe essere a disposizione".

Con lui in campo il Brescia non ha vinto nemmeno una partita di campionato: ora la ghiotta occasione per tornare a ricucire il rapporto nella gara più sentita dell'anno.