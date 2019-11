Brescia-Atalanta, le formazioni ufficiali: Balotelli titolare, Muriel c'è

Nel Brescia c'è Mangraviti titolare a sorpresa, fuori Bisoli. Atalanta con Castagne terzino e Masiello in difesa, Ilicic dal 1'. Fuori Freuler.

Le formazioni ufficiali di - :

BRESCIA (3-5-2): Joronen; Chancellor, Cistana, Mangraviti; Sabelli, Tonali, Ndoj, Romulo, Martella; Balotelli, Torregrossa.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Djimsiti, Masiello; Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens; A. Gómez; Ilicic, Muriel.

Si apre a Brescia il 14esimo turno di . I padroni di casa di Grosso, fanalino di coda della Serie A (seppur con una partita in meno), affrontano l'Atalanta di Gasperini, reduce da un periodo negativo in campionato ma nuovamente in corsa per gli ottavi di .

Nel Brescia c'è nuovamente Balotelli come titolare, con Torregrossa al suo fianco. A centrocampo spazio per Sabelli, Tonali, Ndoj, Mangraviti e Romulo, mentre davanti a Joronen sarà Mangraviti a sorpresa a far coppia con Cistana e Chancellor. Fuori Bisoli e Mateju.

Gasperini opta per Muriel in attacco insieme ad Ilicic e Gomez, mentre Freuler partirà dalla panchina. Ancora infortunato e non convocato Zapata. In mezzo De Roon e Pasalic, mentre Gosens e Castagne saranno gli esterni. Gollini ancora una volta tra i pali, difeso da Palomini, Djimsiti e Masiello.