AFC Bournemouth-Milan: dettagli della partita

Europa League - Game Week 3 22 ott 2026 - 15:00 Vitality Stadium

AFC Bournemouth e Milan scenderanno in campo il 22 ottobre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Il Bournemouth ospita i giganti italiani in una serata storica

L’AFC Bournemouth ospita il Milan, sette volte campione d’Europa, al Vitality Stadium per la terza giornata della fase campionato della UEFA Europa League 2026/27. La squadra della costa meridionale vuole lanciare un segnale davanti al proprio pubblico e consolidare la sua posizione nella parte alta della classifica di Europa League. Il Milan, intanto, arriva nel Dorset forte di una serie di partite ricche di gol tra campionato e competizioni europee, deciso a conquistare altri tre punti in Inghilterra.

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Il netto successo casalingo del Bournemouth sul Sunderland

Il Bournemouth arriva alla sfida di giovedì dopo il convincente successo casalingo per 2-0 sul Sunderland in Premier League, ottenuto domenica 18 ottobre. Marcus Tavernier ha sbloccato il risultato già al sesto minuto, prima che Evanilson raddoppiasse poco dopo l’intervallo (48’). La vittoria in campionato ha fatto seguito al 3-0 sullo Sturm Graz nella seconda giornata di Europa League, il 15 ottobre: per la squadra di Marco Rose sono due successi consecutivi senza subire gol al Vitality Stadium, trascinata dall’attaccante Evanilson e dal trequartista esterno Marcus Tavernier.

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Due vittorie consecutive e tanti gol per il Milan

Il Milan va in Inghilterra forte di un attacco in grande forma. Domenica 18 ottobre ha conquistato a San Siro un emozionante successo per 3-2 sull’Atalanta in Serie A, con reti di Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot e Mario Gila. La vittoria in campionato è arrivata dopo il netto 4-0 in trasferta contro l’FC Red Bull Salzburg nella seconda giornata di Europa League, il 15 ottobre. Grazie alla creatività di Luka Modrić e Adrien Rabiot e alla pericolosità di Christian Pulisic sulle fasce, il Milan si presenta alla trasferta di giovedì con un notevole potenziale offensivo.

Notizie sulle squadre e rose

Per il Bournemouth di Marco Rose non ci sono ancora informazioni confermate su infortuni o squalifiche in vista della partita. Sono attesi aggiornamenti sulle condizioni della squadra più vicino al calcio d’inizio.

Al momento non ci sono dettagli confermati nemmeno sulla rosa del Milan di Ruben Amorim. Gli aggiornamenti sui giocatori disponibili saranno aggiunti quando il club diffonderà informazioni prima della partita.

Stato di forma

Il Bournemouth arriva a questa partita con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è il 2-0 sul Sunderland in Premier League, preceduto dal 3-0 contro lo Sturm Graz in Europa League. Le uniche sconfitte in questa serie sono arrivate contro il Chelsea, vittorioso per 5-1 in campionato, e il Liverpool, che si è imposto per 1-0. La squadra di Rose ha segnato otto gol e ne ha subiti sette in queste cinque partite, mostrando un rendimento europeo nettamente migliore rispetto a quello in campionato.

Il Milan arriva con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare. La più recente è il successo per 3-2 sull’Atalanta in Serie A, seguito alla vittoria per 4-0 sul Salzburg in Europa League. In questa serie figurano anche l’1-1 con il Sassuolo e il 3-0 sul Lecce; l’unica sconfitta è il 2-0 subito contro il Benfica in Europa. La squadra di Amorim ha segnato 10 gol e ne ha incassati cinque in queste cinque partite.

Precedenti

Testa a testa Pareggio 0 0 1 Amichevoli dei club AFC Bournemouth BOU 1 Milan MIL 2 FIN 1 Gol segnati 2 Partite senza 2.5 goal 1 / 1 Entrambe le squadre hanno segnato 1 / 1

I due club si sono affrontati una sola volta nei precedenti registrati: un’amichevole tra club disputata nel settembre 2016, vinta dal Milan per 2-1 al Vitality Stadium. Con un solo incontro alle spalle, i riferimenti storici sono pochi e questa sfida di Europa League definirà di fatto il tono di un’eventuale futura rivalità tra le due squadre.