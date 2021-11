Bordeaux-PSG dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BORDEAUX-PARIS SAINT-GERMAIN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Paris Saint-Germain vuole continuare la sua fuga solitaria verso l'ennesimo titolo. Il Bordeaux, invece, deve allontanarsi dalle zone calde della classifica. L'anticipo delle 21 della Ligue 1 tra girondini e parigini si preannuncia frizzate. Il PSG è quasi condannato a vincere ogni gara: tantissimo il potenziale tecnico con il trio Messi-Neymar-Mbappé da sogno. Finora Pochettino ha sbagliato poco o nulla. Dall'altro lato il Bordeaux ha inanellato una serie positiva di risultati: cinque punti nelle ultime tre uscite.

Il Bordeaux ha totalizzato 12 punti con 2 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte con 16 reti fatte e 24 subite. In casa i punti sono 6 con 1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Il Paris Saint-Germain, invece, ha conquistato 31 punti con 10 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta con 26 reti fatte e 11 subite. In trasferta, lontano dal Parco dei Principi, i parigini hanno totalizzato 13 punti con 4 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta con 10 reti fatte e 6 subite.

Quindici le vittorie del PSG nei precedenti, quattro i pareggi e una vittoria per il Bordeaux.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Bordeaux-Paris Saint-Germain: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BORDEAUX-PARIS SAINT-GERMAIN

Bordeaux-PSG si disputerà sabato 6 novembre 2021 allo stadio Matmut Atlantique di Bordeuax. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21.00.

La gara tra Bordeaux e PSG sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky, precisamente sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

Bordeaux-PSG sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky su Sky Go, servizio fruibile con l'applicazione riservata a pc, cellulare e tablet.

L'alternativa per l'anticipo del sabato di Ligue 1 è NOW, la piattaforma on demand che permette di assistere alla programmazione di Sky previo acquisto di uno dei pacchetti facenti parte dell'offerta.

4-3-3 per il Bordeaux con Costil in porta, Pembele, Gregersen, Koscielny e Mangas in difesa. Fransergio, Lacoux e Adili in mediana, Dilrosun, Elis e Oudin in avanti.

4-3-3 per il PSG con Navas in porta, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Mendes in difesa. Herrera, Pereira e Gueye in mezzo. Di Maria, Mbappé e Neymar in avanti.

BORDEUAX (4-3-3): Costil; Pembele, Gregersen, Koscielny, Mangas; Fransergio, Lacoux, Adli; Dilrosun, Elis, Oudin.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3) Navas; Hakimi; Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Herrera, Pereira, Gueye; Di Maria, Mbappé, Neymar.